Person kørt til tjek efter brand i lejlighed

Én person måtte en tur på skadestuen til observation for røgforgiftning, men derudover kom ingen mennesker til skade ved en brand i en lejlighed på Hasselvænget i Holbæk fredag aften.

Der var tale om en mindre brand, og efter at have slukket den, sørgede brandfolkene for en kraftig udluftning i lejligheden og opgangen.