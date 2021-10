Mogens Nielsen har nu både Ankenævnet på Energiområdets og byrettens ord for, at han ikke under en telefonsamtale har sagt ja til at skifte til elselskabet Velkommen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Pensionist vandt over elselskab

Telefonsalg: Byretten har talt, 80-årige Mogens Nielsen har aldrig haft en aftale med elselskabet Velkommen.

Holbæk - 22. oktober 2021

Thi kendes for ret, Mogens Nielsen har aldrig haft en gyldig aftale med elselskabet Velkommen A/S. Byretten i Holbæk er enig med den 80-årige pensionist og Ankenævnet på Energiområdet i, at han aldrig har sagt ja til Velkommen.

- Det er en principiel afgørelse, Velkommen ville have og har fået rettens ord for, at Forbrugerombudsmandens krav om gyldigt samtykke til at blive kontaktet er gældende, siger Mogens Nielsen, Holbæk.

Ifølge dommen skal Velkommen betale hans andel af sagsomkostningerne på knap 2400 kroner og tilbagebetale 681,81 kroner, som selskabet har opkrævet for elforbrug.

Han valgte at betale beløbet for forbrug, men nægtede at betale en opkrævning på 1130 kroner blandt andet for rykkere og for sen opsigelse.

Afslog et forlig - Jeg har hele tiden fastholdt, at kun har sagt ja til at høre nærmere om deres tilbud. Derfor nægtede jeg at betale for opsigelse af en aftale, jeg ikke har indgået, og som selskabet heller ikke kunne bevise, at jeg har skrevet under på, understreger Mogens Nielsen.

Velkommen var åbenbart lige så sikker på at have ret trods Ankenævnets afgørelse om det modsatte. Til magasinet Bolius har direktør Henrik Nørmark udtalt, at man ville have prøvet sagen ved en domstol, og derfor blev Mogens Nielsen stævnet for de 1130 kroner.

Men måske ikke så sikre alligevel, for lige før sagen skulle i retten, tilbød Velkommen et forlig, som Mogens Nielsen afslog.

- Det har taget over et år og syv måneder at få ret, og sagen må ende her, for det er en småsag, som kræver en særlig begrundelse for at gå videre til landsretten. Men det er en stor principiel sejr, som kan få betydning for andre mennesker, Velkommen og andre elselskaber, som benytter samme metoder, tilføjer han.

Fanget på nettet Mogens Nielsen blev »fanget« gennem en internetkonkurrence, som Velkommen betragter som samtykke.

Men dels erindrer han ikke at have deltaget i en konkurrence, dels har Ankenævnet påpeget, at det ikke var klart og tydeligt angivet, at der var tale om samtykke, hvis man deltog. Og derfor var der aldrig tale om en gyldig og bindende aftale.

Alligevel endte en telefonsamtale med, at Velkommen ifølge selskabet havde fået en ny kunde og opkrævede a conto-beløb.

Da han protesterede og nægtede at betale gebyrer, dukkede rykkere op, og på et tidspunkt blev der slukket for strømmen.

- De har snydt mig, men jeg er stædig og har fået stor opbakning af min familie og hjælp i Ældre Sagen. Min bekymring er, at mange ældre ikke har kræfter til at kæmpe mod elselskaber, der bruger sådanne metoder. Mit håb er, at min sag kan få andre til hurtigt at sige nej tak, hvis de bliver ringet op, siger Mogens Nielsen.

Håbet er også, at Forbrugerombudsmanden strammer kravene yderligere, og især at lovgivningen bliver lavet om, så blandt andet bøden for at omgå regler og lovgivning forhøjes væsentligt.

- Der er mange klager over selskabernes metoder, og selskaberne bliver åbenbart ikke skræmt af politianmeldelser og bøder. De plejer dog at følge ankenævnets afgørelse, men ikke Velkommen, konstaterer Mogens Nielsen.

Velkommen er kontaktet for en kommentar, men ikke vendt tilbage inden deadline.