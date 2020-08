Pensionist takker nej til 24 millioner kroner

Kaj Nitschke i Jyderup fik et brev om, at han stod til at arve en ukendt nærmeste slægtning i Spanien. Men han er godt tilfreds med sin folkepension og ikke nem at narre.

Han kender sin familie og er sikker på ikke at have en ukendt søster Maria Nitschke. Havde han, ville hun nok have været døbt mere skandinavisk Marie, mener Kaj Nitschke.

- Ligger der 24 millioner kroner og ventede på mig i en bank i Madrid, ville de nok have henvendt sig igen, så jeg kunne give de nødvendige oplysninger for at få pengene overført. Det har de ikke, tilføjer han.

Der har før været forsøg på fup. Den computerløse Kaj Nitschke er blevet ringet op af en »tekniker«, fordi hans computer var i uorden. Og han har haft et familiemedlem strandet i udlandet med behov for nogle tusinde kroner til at komme hjem for.