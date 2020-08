- Jeg har forsøgt at inkorporere mine billeder i arkitekturen, forklarede Florian Meisenberg ved ferniseringen. Som det ses har det runde vindue på bagsiden af biblioteket har fået selskab af en række virtuelle vinduer.

Penselstrøg og virtuelle vinduer i biblioteket

Et blødt strøg i Smedelundsgade og nye vinduer i biblioteket. Sådan kan man beskrive de to nyeste værker i Holbæks samling af kunst på byens mure og gavle.

De blev fredag eftermiddag præsenteret ved to gående ferniseringer med Holbæk Art som vært og med de to kunstnere til at fortælle om deres værker.