Bankdirektør Claus Sørensen, Danske Bank Holbæk (tv.) og StationsCentrets ejer, Michael H. Jørgensen er begge glade for at kunne flytte pengeautomatens placering længere frem i gadebilledet. Fra onsdag den 25. november kan man stå i læ, når man bruger pengeautomaten på Skarridsøgade, som placeres i Jyderup Stationscenter, lige overfor Jyderup Station. Foto: Elisa Hauerbach.

Pengeautomaten flyttes og opgraderes

Holbæk - 23. november 2020 kl. 06:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Danske Bank benytter lejligheden til at opfylde et stort ønske om en pengeautomat placeret nærmere Jyderup Station, da bankens pengeautomat, der i dag står på Holbækvej ved Spar, ikke længere er tidssvarende.

En ny og opgraderet pengeautomat opstilles derfor i StationsCentret på Skarridsøgade.

- Pengeautomaten bliver mere synlig for rejsende og mere central for brugerne. Vi er meget tilfredse med, at vi sammen med udlejer af StationsCentret har kunnet nå frem til denne løsning, hvilket også betyder, at brugerne kan stå i læ under udhænget på centret, siger filialdirektør Claus Sørensen, Danske Bank Holbæk.

Den nye pengeautomat, der står klar til brug onsdag den 25. november, får desuden en række nye funktioner. Fremover bliver det også muligt at indbetale penge via automaten, ligesom det bliver muligt at hæve euro.

- Vi er klar over, at det ikke er så aktuelt at bruge euro i den nuværende situation med corona, men som alle andre håber og tror vi på bedre tider, hvor rejser til udlandet igen bliver en del af hverdagen. Opgraderingen af vores nye automat giver en masse nye muligheder, som brugerne kan glæde sig til at afprøve. Jeg er sikker på, at den nye automat vil passe godt ind i dagligdagen i Jyderup, siger Claus Sørensen.

Den gamle automat ved Spar kan benyttes frem til torsdag den 26. november.