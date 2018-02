Penge til mere cykelsti på næsset

Beløbet fra »Pulje til fremme af cyklisme« svarer til 40 procent af prisen for en cykelsti, der skal gå langs Tuse Næs Vej, fra Faurbjergvej til Markeslev. Meldingen om tilskuddet kom i december, men for at opnå tilskuddet, skal Holbæk Kommune bekræfte, at den selv fremskaffer den øvrige finansiering.

Desuden skal der i januar 2019 afsættes tre millioner kroner fra anlægsbudgettet til cykelstien, som bliver en fortsættelse af fjordstien, der fra Faurbjergvej går nord på. Fjordstien er under anlæggelse. Den næste del af cykelstien ventes at være færdig i sommeren 2019.

- Der er ønsker for 21,7 millioner kroner. Det kan vi på ingen måde frigøre. Men to af 10 millioner kroner, som projektudvalget for udvikling af lokalområder råder over, er øremærket til trafikforbedringer, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget.