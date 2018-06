Penge til lys i allé skal få flere til at cykle

Nu lægges der op til, at der ved udarbejdelsen af kommunen anlægsbudget for 2019 skal findes 2,2 millioner kroner til lys i alleen.

Det har i mange år været et ønske fra cyklister og fodgængere, at der kom belysning i Ladegårdsalleen. I forbindelse med at Holbæk Sportsby tages i brug ved årsskiftet, ventes det, at antallet af især cyklister stiger. Derfor øges behovet for en sikker belysning.