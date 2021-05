Penge til lokale naturprojekter

- Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi har alle en forpligtelse til at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Derfor deltager vi i Miljøministeriets konkurrence Danmarks Vildeste Kommune, og det er tydeligt at mærke, at der er en stor interesse fra borgere og lokalområder for også at lave vilde projekter. Derfor er jeg glad for, at vi i Kommunalbestyrelsen kan afsætte en pulje, hvor der lokalt kan ansøges om penge til at skabe grønne åndehuller og fremme biodiversiteten, fortæller Lars Qvist, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.