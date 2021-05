Penge til ferier fra lokal fond

Han siger, at bestytrelsen - med udsigt til lempede rejseregler - glæder sig til igen i år at kunne give tilskud til rejser til enlige forældre og deres børn samt til folkepensionister, som bor i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Kriteriet for at få et ferielegat fra fonden er, at ens økonomi ikke i sig selv tillader en årlig ferie.