Tølløse Festival 2018 får ingen underskudsgaranti som DGI?s Idræt på Fælleden, men til gengæld giver politikerne 50.000 kroner i tilskud. Foto: Palle Mogensen

Penge til både musik og idræt

Holbæk - 18. marts 2018 kl. 20:14 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 16. juni bliver Fælleden ved Holbæk omdannet til en folkefest med forventet 5000 deltagere og masser af bevægelse.

Det er DGI Midt- og Vestsjælland, som afvikler et stort stævne, »Idræt på Fælleden«.

Idrætsstævnet er en videreførelse af Høve Stævnet, der i mange år blev afviklet med stor succes i Odsherred.

Men et fald i antallet af deltagere og idrætter har nu fået DGI til at lukke stævnet ned og i stedet prøve at lave noget lignende i Holbæk på pladsen, hvor der tidligere har været afviklet landsstævne.

Det vækker glæde hos Udvalget for kultur og fritid, som har valgt at give en underskudsgaranti på 50.000 kroner til arrangementet.

- Vi er glade for, at DGI har valgt at bruge den tidligere landsstævneplads på Fælleden til deres idrætsstævne. Og vi håber, at det bliver en tilbagevendende begivenhed, fortæller udvalgsformand Ole Hansen (S).

Mens DGI Midt- og Vestsjælland har fået en underskudsgaranti til deres idrætsstævne på fælleden, så blev det et nej til Tølløse Festival, som i år holdes lørdag den 18. august på den lokale sportsplads.

Her havde arrangørerne bedt om en underskudsgaranti på 100.000 kroner.

Men blandt andet fordi festivalen endte med et overskud sidste år, har politikerne i Udvalget for kultur og fritid valgt at sige nej til en underskudsgaranti.

Til gengæld har politikerne besluttet, at musikfestivalen får 50.000 kroner i tilskud.