Penge brugt op: Koordinator opsiges før end forventet

Holbæk - 12. maj 2018 kl. 13:38 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et ønske om, at en række projekter i Jyderup enten blev gennemført eller afsluttet, førte i november til, at Jyderup Erhvervsforening og styregruppen i byens lokalforum ansatte virksomhedsejer Jonas Walther Petersen som projektkoordinator.

Men nu er i alt 125.000 kroner, der skulle finansiere ansættelsen, brugt op. I Jyderup Erhvervsforening håbede man ellers, at koordinatoren, som møder ind én dag om ugen og deltager i møder, ville være ansat til og med august.

For her afsluttes Jyderup Handleplan, forklarer erhvervsforeningen. Den skal give et samlet overblik over, hvordan de enkelte projekter i Jyderup skal udfoldes, prioriteres og realiseres.

Søgt om 100.000 kroner ekstra »Havde vi vidst, at der kom så stor en arbejdsopgave med en handleplan, hvor koordinatoren er omdrejningspunktet, så skulle vi have søgt om en større bevilling og en længere periode«, erkendte foreningen i en ansøgning til projektudvalget for lokal udvikling i Holbæk Kommune.

Derfor har erhvervsforeningen søgt om 100.000 kroner ekstra til at forlænge ansættelsen af Jonas Walther Petersen til og med august. Et beløb, der søges om efter kommunens vækstudvalg allerede i november bevilgede 75.000 kroner, der skulle gå til lønninger.

Samtidig indhentede Jyderup lokalt 50.000 kroner fra private og foreninger, men i april var hver en krone og øre brugt op. Det vurderer Jyderup Erhvervsforening.

Projektudvalget for lokal udvikling anbefaler imidlertid, at man kun bevilger 50.000 kroner ekstra til formålet - altså halvdelen af det, Jyderup Erhvervsforum håbede på - og den anbefaling følger kommunens økonomiudvalg.

- Den 28. maj afleveres løsningsforslag til politisk behandling, så vi har faktisk svært ved at se, hvad han skulle lave som projektkoordinator den resterende tid, forklarer udvalgets formand, Lars Qvist (L).

»Yderst beklageligt« Derfor skal de 50.000 kroner, som hentes fra økonomiudvalget, bruges på, at Jonas Walter Petersen kan være ansat frem til den 28. maj, hvor de frivillige borgere sender deres løsningsforslag til den samlede handleplan.

I Jyderup Erhvervsforening kalder man det dog »yderst beklageligt«, hvis man skal undvære projektkoordinatoren »midt i processen med handleplanen«. Derfor havde man håbet, at samarbejdet havde kunnet vare længere.

- Det betyder, at der skal kastes endnu flere frivillige timer i arbejdet, og at nogle projekter måske må nedprioriteres, siger formand Søren Bøtker Pedersen.

- Men nu får vi landet denne her handleplan, og så må vi se, hvordan vi får eksekveret de projekter, der skulle være politisk opbakning til. Det, jeg er mest ærgerlig over, er, at vi tydeligvis ikke har fået tydeliggjort værdien af en koordinator, som binder samarbejdet sammen, tilføjer han.