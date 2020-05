Se billedserie Jannie Kjeldgaard Drews arbejder med visir og handsker, når hun er tæt på kunderne. Foto: Elisa Hauerbach.

Pausen har været hård for saksene

Holbæk - 02. maj 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er hårdt for værktøjet at skulle ligge stille, så frisørerne måtte smøre saksene ekstra godt, da de fik lov at åbne dørene igen - og byde kunderne indenfor.

By & Land har talt med to frisører i henholdsvis Mørkøv og Jyderup, og spurgt dem om deres opfattelse af den nye form for hverdag.

Hos Cornerklip, der ligger på Hovedgaden 43 i Mørkøv, har indehaver Jannie Kjeldgaard Drews besluttet sig til - så vidt muligt - kun at have en kunde inde i salonen ad gangen.

Hvis nogen kommer før deres aftalte tid, venter de uden for, så Jannie får mulighed for at gøre sin igangværende kunde færdig, skifte kapper, afspritte kamme, sakse, frisørplads med videre.

- Jeg spritter også min dankortautomat af efter hver kunde og bruger visir, når jeg ordner bryn, vipper, klipper pandehår og barberer skæg, fortæller hun.

Da hendes telefon og bookingsystem begyndte at gløde allerede få timer efter udmeldingen om frisørernes genåbning, har hun valgt at have nogle meget lange arbejdsdage i den første tid, så kunderne ikke skal vente unødigt på en klipning.

Hos frisør Tine, på Høedvej 47 ved Jyderup, er der også glæde over at være i gang igen.

Tine Christensen har sin salon i en del af familiens hus. Ifølge lovgivningen må der være tre personer i hendes salon, to kunder og hende selv, men det er kun hvis det er familie, at hun fraviger sit princip om kun at have en enkelt kunde derinde.

- Af respekt for kunderne har jeg også valgt at have god tid imellem bookningerne, så der er tid til at få afsprittet mine sakse, kamme, trimmere og frisørpladsen - ifølge de anvisninger, vi har fået, forklarer hun.

Hun har valgt ikke at have længere åbent end normalt, af hensyn til sin familie. Onsdagene, hvor hun normalt kører ud til sine kunder, har hun skiftet ud med salonarbejde, og så har hun valgt at holde åbent hver lørdag og på helligdage.

Da Tine Christensen skal fotograferes, må hun lige motionere saksen lidt ekstra først. Den er blevet »stram« af at ligge stille i de lange nedlukningsuger og efter de mange desinfektioner, hun allerede har budt den.

- Jeg måtte give alle saksene olie, da jeg åbnede igen, for de har slet ikke haft godt af at ligge stille, forklarer hun.

Af værnemidler bruger hun mundbind og handsker, når hun ordner bryn, vipper, skæg og pandehår.

- Nu har jeg været i gang i nogle dage, og det er allerede ved at blive rutine at huske på alle de nye tiltag, men det giver jo rigtig god mening, så jeg bliver bare ved med det, så længe det er nødvendigt, slutter hun.