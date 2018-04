Se billedserie 21-årige Patrick Grydelund har altid været sportsinteresseret, men er vokset op i en kørestol. Nu giver frivillige løbere og en løbestol ham muligheden for at være aktiv på trods af sit handicap. Foto: Mie Neel

Patrick sidder i kørestol: Nu har han gennemført tre halvmaraton

Holbæk - 11. april 2018

For at gennemføre et maraton skal man være udstyret med et par gode løbeben. Men sådan behøver det ikke altid at være.

Det har 21-årige Patrick Grydelund fra Svinninge i Holbæk Kommune bevist, efter han begyndte at deltage i løb for cirka et år siden. Til daglig sidder han nemlig i kørestol.

Går efter 42,2 kilometer Patrick Grydelund er født med cerebral parese, som for ham betyder, at han ikke har et sprog andet end på skrift, og at han aldrig har kunnet bruge sine ben.

Men muligheden for at føle sig sportslig aktiv, den har han fået nu. Sidste år begyndte han at træne med foreningen »Team Tvillings« lokalafdeling i Holbæk Kommune. Siden har han blandt andet med den frivillige løber, Thomas Jacobsen, løbet tre halvmaraton. Og for cirka tre uger siden løb han med på 25 kilometer.

Patrick Grydelund træner nemlig op til at deltage i Copenhagen Maraton den 13. maj, hvor distancen vil være på 42,2 kilometer.

Sidder i en løbevogn Projektet »Team tvilling« har flere samarbejdsaftaler med kommuner, der sætter handicappede kørestolsbrugere sammen med frivillige, som alligevel løber i deres fritid.

Her bliver den handicappede spændt fast på en løbevogn, som en anden løber med. Men selvom Patrick ikke selv løber, er det god træning, forklarer hans mor, Anita Petersen.

- Man skal ikke tage fejl af, at han bruger mange kræfter. For det gør han. Mange muskler bliver aktiveret, når man skal holde balancen på vognen, siger hun.

Derudover er Patrick Grydelund blevet en del af et sportsligt fællesskab, ligesom han får en masse frisk luft og får styrket sin balance ved at køre på forskellige underlag i høj fart. Men også for familien betyder det meget, at Patrick er begyndt til sport. - Når han kommer over mållinjen og løfter armene i vejret. Dét er en stor oplevelse, forklarer Anita Petersen.

Fået sponsoreret løbevogn Patrick Grydelund er vokset op i en familie, der altid har gået op i sport. Hans far cykler, og da han var barn, gik hans søskende til fodbold, mens deres far agerede fodboldtræner. Selv er han »inkarneret FCK-fan«.

- Det har selvfølgelig været hårdt, fordi han enormt gerne ville ud at løbe med de andre og spille fodbold, fortæller Anita Petersen.

I dag har hun og resten af familien derfor samlet 35.000 kroner ind, så Patrick Grydelund snart får sin helt egen løbevogn. Ellers har han lånt en af Holbæk Kommunes fem indkøbte løbevogne, og de er ikke altid ledige.

Pengene har familien blandt andet fået doneret fra privatpersoner samt fonde, og så har hans fætter også betalt en stor del af beløbet.

- Jeg tror, folk har kunnet se, at det betyder noget. Og at det ikke er noget, vi ville have råd til selv, forklarer Anita Petersen, som glæder sig over, at Patrick Grydelund fremover vil kunne løbe alle de løb, han vil.

Da Patrick Grydelund er stor fodboldfan, vil F.C. København desuden sørge for, at løbevognen bliver hvid og blå med deres logo på.