Se billedserie Henriette Hesselholt Larsen er tilflytter til Jyderup. Hun er clairvoiant og har lang venteliste for klienter, der vil besøge hendes Klinik Skovbrynet. Fotos: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Patientrådgiver har lang ventetid til alternativ behandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Patientrådgiver har lang ventetid til alternativ behandling

Holbæk - 25. november 2019 kl. 05:43 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henriette Hesselholt Larsen er tilflytter og har boet i Jyderup siden juli. Hun er clairvoiant og hendes klienter venter mere end halvanden måned på at komme til i hendes klinik, Klinik Skovbrynet, der ligger smukt på Aggersvoldvej.

Klinikken indrettet med briks og flere muligheder for at sidde og tale med Henriette Hesselholt Larsen, der udover at være clairvoiant, også healer, fjernhealer, giver healingsclairvoiance, laver håndlæsning, giver hypnoterapi og reggresionsterapi. Hun underviser også på sine to skoler i clairvoiance og spirituel hjertehealing.

Udover det alternative, har hun fast job som patientvejleder på Epilepsihospitalet i Dianalund. Hun er uddannet pædagog og socialrådgiver.

- Jeg blev opmærksom på min evne til at kommunikere med afdøde, da jeg havde en usynlig veninde i min barndom. Jeg legede tit med hende og blev ved med at »se« hende drukne, for det var sådan hun døde. Hun fortalte mig, at jeg også en dag ville drukne - men overleve - og det skete. Mine evner til at opfatte, hvad min åndelige vejleder vil mig blev demonstreret for mig for mange år siden på en nattevagt, hvor jeg havde ansvar for 12 sovende patienter. Jeg følte mig iagttaget, men ignorerede fornemmelsen af, at der blev kommunikeret til mig. Indenfor få minutter vågnede alle 12 patienter, og der blev et værre postyr. Så fik jeg »tilbudt åndelig hjælp«, og på et øjeblik var der ro igen over hele linjen. Og jeg var blevet overbevist om, at jeg havde fået kontakt til noget, der var langt større end mig selv. Lektien var, at jeg efterfølgende skulle være nysgerrig og uddanne mig, så jeg kunne hjælpe andre via den kontakt, siger hun.

- Jeg har lang venteliste, fordi jeg skal kunne få alting til at hænge sammen, så jeg kan være hundrede procent nærværende for mine klienter, når de kommer her. De har altid behov for en eller anden form for afklaring. Det kan være svar på svære spørgsmål eller vejledning til, om de skal lave store ændringer i deres liv. Jeg giver dem ikke endelige svar, dem finder de i sig selv, men jeg giver dem mulighed for at tage beslutninger ud fra det, de får med herfra. Jeg arbejder med energier, det vil sige at jeg føler, mærker og fornemmer. Når klienterne forlader mig, har de forhåbentligt fået nyt håb og et stærkere, indre lys, siger Henriette Hesselholt Larsen.

Henriette Hesselholt Larsen fortæller, at hendes evner både er en gave, men at de også kan være svære at have med at gøre, fordi hun kan rammes kraftigt af andre menneskers energier, eksempelvis når hun er ude at handle.

- Det er sket, at jeg pludseligt er blevet ked af det og har fået knugende ondt i maven. Så har jeg måske lige passeret en person, som er midt i en stor sorg. Deres energi er mørk, og det er næsten som om der bølger mørke rundt om dem. Der kan også være et afdødt menneske lige i nærheden af dem, men det kan de ikke selv se. Hvis jeg havde dem i min klinik og ikke i supermarkedet, ville jeg bevidst kunne arbejde for at få energien gjort lys og let igen, men det er vigtigt, at jeg forsøger at lukke ned for det, når jeg ikke er i klinikken. Det er noget af det, der er vigtigst, men også sværest, siger hun.

Hendes store ønske er at flere ville tillade sig at stole mere på deres intuition og mavefornemmelse.

- At turde stå ved det man er og føler og mærker, giver ro og harmoni. Tillid er nøgleordet, og har man tillid til at svaret findes i én selv, er man kommet langt, siger hun.