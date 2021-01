Se billedserie Morten Nielsen er en af landets mest passionerede entusiaster indenfor avl af Koi karper. Foto: Elisa Hauerbach.

Passion for præmie-karper

Holbæk - 06. januar 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach

Kælefisk, jo de findes skam, og i Holbæk bor en af landets mest passionerede fiske-entusiaster indenfor japanske Koi karper.

- Man kan sagtens få et personligt forhold til sine fisk og holde af dem som alle andre kæledyr. Jeg deltager med mine fisk i internationale udstillinger og har flere præmiefisk i bassinnet, siger Morten Nielsen.

Interessen for karper startede i Mortens barndom, da han lod sig fascinere af guldfiskebassinnet i farfarens have. Han fik sin egen dam i 1997 og i forbindelse med at interessen blev dybere, er også dammen blevet større og større med tiden. Nu er dammen udvidet til et stort bassin, der står i en lagerhal, tæt på hjemmet i Holbæk.

Nede i det mere end halvandet meter høje og 15 kvadratmeter store bassin, svømmer omkring 80 japanske Koi karper rundt og nyder livet i cirka 20.000 liter vand.

- Nu, hvor det er vinter, er der ikke så mange fisk i bassinnet og de er meget rolige, nærmest i vinterdvale, på grund af de lave temperaturer. Men til marts, når der kommer nye fisk fra Japan, så vil der være masser af aktivitet og mellem fire og fem tusind fisk i vandet. Allesammen vil være nøje udvalgt og håndplukket hos opdrætteren i Japan, pakket i kasser og fløjet hertil. Jeg henter dem selv i lufthavnen og passer dem efterfølgende med stor omhu, for det er certificerede fisk, hvilket vil sige, at de har »stamtavle« og er kvalitetsgodkendt, forklarer Morten Nielsen, og lægger hænderne i vandskorpen for at få kontakt til fiskene.

En moderfisk lægger omkring to millioner æg på et år, hvoraf de fleste udklækkede småfisk vil blive kasseret. Ud af 100.000 udklækkede æg godkendes kun omkring 100 småfisk. De udvalgte bliver kvalitetskontrolleret og »sorteret« mange gange, før de til sidst godkendes til salg og avl. Man avler på aftegninger, temperament og udseende, præcis ligesom racehunde, katte og alle andre dyr.

Indenfor Koi karper er der mange forskellige typer og arter. En af dem, Chagoi, bliver meget stor- og arten har et tillidsfuldt sind.

- Den kan blive håndtam, og komme når man kalder på den. Desuden er den god at have i flokken, for dens opførsel, nysgerrighed og tillidsfulde sind, giver de andre fisk i bassinet anledning til at »følge efter« og lade sig socialisere. Man siger, at intelligensen hos denne slags fisk tilsvarer en kats, og det forstår jeg godt. Disse fisk er vant til mennesker, og en af dem, Napoleon kalder vi den, er meget opsøgende på os. Min kone er også blevet interesseret i fiskenes liv og udvikling, så det er blevet en fælles interesse. Hun er meget opsat på at kalde dem ved navne og gøre dem tamme, forklarer Morten videre.

Som hos andre passionerede avlere af dyr, deltager Morten, som nævnt, i udstillinger og kæmper om præmier. På den største udstilling i Holland med 50.000 udstillede karper, har Morten blandt andet hjemtaget en præmie for en Aka Matsuba.

Karperne er ikke ret store, når de kommer til Danmark fra Japan, men de vokser hurtig, ved brug af det rigtige foder.

- I forhold til fodring, handler det ikke kun om at de skal vokse hurtigt, men i lige så høj grad om at de skal være sunde og raske. Derfor er jeg, sammen med min forretningspartner, også producent af karpefoder, der fremstilles efter de originale japanske opskrifter. Ønsker man at oprette en fiskedam derhjemme, kan man købe de forskellige artikler og pumper til rensning og iltning af vandet, hos mig. I slutningen af marts åbner jeg i øvrigt forretningslokale her i hallen på Gammelbrovej, og glæder mig til at tage imod kunderne og dele min viden og erfaring med dem, slutter Morten Nielsen, hvis firma bærer navnet NV.Koi.