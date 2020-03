Pas godt på din skraldemand

Vi lever i en tid med bekymring. Vi skal passe godt på os selv og hinanden. Forsyningsselskabet Fors, der henter affald i blandt andet Holbæk Kommune, er på banen med fire gode råd til, hvordan vi sikrer skraldemændene bedst muligt i kampen for at mindske spredningen af corona-virus.

- Det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at forhindre spredningen af smitte. Et af de steder, hvor vi kan gøre noget, er med vores affald, lyder det fra affaldschef Anette Vangslev hos Fors.