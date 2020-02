Se billedserie Dorte Madvig og Frode Østberg fra Byens Optik med eksempler på solbrillerne til børn. Foto Jette Bundgaard.

Pas godt på børnenes øjne

10. februar 2020

Mange familier er lige nu på vej mod varmere himmelstrøg eller en aktiv skiferie på de sneklædte løjper. I begge tilfælde er solbrillerne vigtige.

- Uanset hvilken ferie, man vælger, er det en rigtig god idé at pakke solbriller til både børn og voksne, lyder rådet fra Frode Østberg fra Byens Optik på Ahlgade.

For mange forældre er solbrillerne et fast punkt på pakkelisten til sol- eller skiferien. Ingen har lyst til at misse mod den skarpe sol hele vinterferien, og for de fleste voksne er det næsten utænkeligt at undvære yndlingssolbrillerne. Men mange glemmer børnenes solbriller, og det er en fejl, mener Frode Østberg, som oplever, at børnesolbrillerne enten glemmes eller anses for unødvendige.

- Måske tror nogle forældre fejlagtigt, at børn slet ikke har brug for at beskytte deres øjne, eftersom de jo er unge og friske, men intet kunne være mere forkert. Faktisk er børns øjne meget sensitive og har brug for god beskyttelse mod farlige UV-stråler, supplerer Dorte Madvig - også fra Byens Optik.

I barndommen gennemgår synsfunktionerne en rivende udvikling, og i udviklingsfasen er børnenes øjne derfor mere sårbare end voksnes. Samtidig er linserne klarere og pupillerne større end hos voksne. Det betyder, at et barns øje ikke kan filtrere UV-stråling fra på samme måde, som voksne kan, og derfor når en større del af de farlige stråler nethinden.

- Børn opholder sig også ofte mere i solen end voksne, og mens de fleste forældre pligtskyldigt husker at smøre deres børn ind i solcreme, glemmer mange, at den brændende sol også er hård kost for sarte børneøjne, forklarer Frode Østberg og fortsætter: - Både i sneen og på solferien bør man være opmærksom på, at solens farlige UV-stråler kan give langsigtede skader på synet. Den kridhvide sne reflekterer hele 85 pct. af solstrålerne, og for vand er tallet 100 pct. Derfor er det vigtigt at beskytte børns øjne i en tidlig alder. Jo tidligere et barn begynder at bruge solhat og solbriller, jo bedre er chancerne for at undgå diverse komplikationer senere i livet.

Den lokale optiker råder i øvrigt til, at man inddrager børnene i solbrillekøbet, så de får nogen, de selv synes, er smarte. Det gør det mere sandsynligt, at barnet bliver glad for solbrillerne og husker at få dem på- også hvis de voksne glemmer det.