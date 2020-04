Pas dit barn: Slip for betaling

Forældre i Holbæk Kommune, som ønsker at passe deres barn hjemme, skal have mulighed for at tage orlov fra kommunens dagtilbud under corona-krisen. Forældrene slipper i perioden for at betale for pladsen, som barnet kan vende tilbage til efter endt orlov.Det besluttede et enigt økonomiudvalg i Holbæk Kommune i går på et ekstraordinært møde.