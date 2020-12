Peter Kjær Knudsen viser den kasket, han bar under retssagen, hvor han desuden bar en T-shirt med en lignende tekst. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Partileder dømt for ulovlig indtrængen på gård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partileder dømt for ulovlig indtrængen på gård

Holbæk - 10. december 2020 kl. 10:40 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Det er klart, at jeg går ind for, at man spiser grisekød.

Sådan siger Peter Kjær Knudsen, Tingerup, som en kommentar til, hvorfor han under en sag ved Retten i Nykøbing Falster bar en T-shirt og kasket, begge med teksten »I love bacon«. Ordet »love« symboliseres med et hjerte med et grisehoved i.

Dommeren kommenterede ikke på påklædningen. Der er tidligere eksempler på, at tilhørere til retssager er blevet bedt om at gå på grund af holdningstilkendegivelser via blandt andet T-shirts.

Vidne i retssag mod Veganerpartiets leder Peter Kjær Knudsen var vidne i en sag mod lederen af Veganerpartiet, Henrik Vindfeldt. Han var tiltalt for 11. november 2019 at være trængt ind på Bolettesminde i Tingerup i den sydøstlige del af Holbæk Kommune.

- Landbrug & Fødevarer overvåger, hvad der sker på de sociale medier. Her opdagede de, at der var lagt en video ud og kontaktede forskellige for at høre, om det var hos dem. Jeg kunne se, at det var på Bolettesminde, forklarer Peter Kjær Knudsen, der selv bor på Edelgundegård ikke langt derfra.

- Glade grise, der blev filmet I samarbejde med Landbrug & Fødevarer valgte han at politianmelde Henrik Vindfeldt, der optrådte på videoen.

- Her stod han og græd over grisene - det var ellers meget glade grise, der var filmet. I retten sagde han, at han havde fået lov af en kvindelig medarbejder til at gå ind. Men vi har ingen kvindelige medarbejdere, og han var heller ikke at se på video­overvågningen, så han var gået ind fra marksiden, fortæller Peter Kjær Knudsen.

Han forklarer, at det af optagelserne fremgår, at der var tre personer til stede på Bolettesminde. Hvem de to andre var vides ikke.

Også dømt for andet tilfælde Henrik Vindfeldt blev desuden dømt for et andet tilfælde af ulovlig indtrængen på en gård på Nordfalster. Her blev hans kæreste og en tredje person dømt for at have været med.

Henrik Vindfeldt blev idømt 30 dages betinget fængsel, hvilket han valgte at anke til Østre Landsret.

- Jeg synes, det er dejligt, at retssamfundet virker, og at det ikke er tilladt bare at bryde ind på privat område. Det cementerer, at ejendomsrettens ukrænkelighed er gældende, og at man ikke bare kan gå, hvor man vil, siger Peter Kjær Knudsen.