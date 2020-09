Skoleområdet - her Tuse Skole - får markant flere penge næste år. Der kommer efter alt at dømme også en ny skolestruktur. Foto: Agner Ahm

Partierne enige om næste års budget

Holbæk - 20. september 2020 kl. 11:04 Af Agner Ahm

Alle ni partier i Holbæk Kommunalbestyrelse skrev søndag formiddag under på en aftale om næste års budget.

Budgettet giver markant flere penge til skoleområdet, socialområdet og beskæftigelsen.

I en pressemeddelse fra kommunen siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S):

- Vi er fundet sammen om en budgetaftale, der sætter velfærden for borgerne først. Jeg er glad og taknemlig for, at alle partier og lokallisten er med til at tage ansvar for budgettet. Det er et budget med rigtig mange gode elementer, men personligt er jeg særligt glad for, at vi sammen kan give flere penge til folkeskolen og til et trængt socialområde. Samtidig er det helt centralt, at vi også med aftalen fremlægger et stort anlægsbudget, der både skal være med til at indfri vores store grønne ambitioner og renovere kommunens institutioner.

Skolepenge Budget 2021 afsætter 35 millioner til folkeskolen. En del af pengene skal skabe ro om budgetterne ude på skolerne, men der vil også være et kvalitetsløft i form af penge til ekstra lærere og pædagoger. Og så er politikerne samlet bag et forslag om ny skolestruktur, som nu skal i høring. Forslaget går på, at der vil være 11 selvstændige skoler med egen ledelse, skolebestyrelse og elevråd i stedet for de nuværende fire, noteres det i pressemeddelelsen.

Der er også ekstra penge til socialområdet. I sidste budget fik området et markant løft og med aftalen om Budget 2021 følger der yderligere 20,7 millioner ekstra om året.

De 15 millioner går til at annullere forskellige besparelser på det trængte område, og de sidste fem millioner skal gå til flere forebyggende tiltag, som på sigt kan forhindre både de menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis der sættes for sent ind.

På ældreområdet blev hjemmeplejen ved sidste budget styrket med 8 millioner kroner årligt. Dette års budgetaftale fastholder et fokus på forebyggelse og den tidlige indsats ældreområdet og muliggør en fastholdelse af serviceniveauet. Allerede i budgetforslaget var der annulleret besparelser for 4,6 millioner kroner og med aftalen annulleres blandt andet forslag om robotstøvsugere og bedre anvendelse af cafétilbud.

Erhvervslivet Erhvervslivet kan fra næste år se frem til nogle nyskabelser. Aftalen afsætter blandt andet penge til to medarbejdere, der skal sikre kortere sagsbehandlingstider for erhvervslivet. Desuden oprettes en stilling til en medarbejder, der skal fungere som kommunens udfarende erhvervsprofil. Som noget nyt vil der desuden være et åbent kontor for erhvervslivet en gang om måneden.

Anlæg og grønne løsninger Budgetaftalen betyder at Holbæk Kommune får et meget stort anlægsbudget, og en del af initiativerne på anlægsområdet skal bakke op om Kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere udledningen af CO2 i hele Holbæk Kommune med 70 pct. i 2030.

Dyrehave Aftalen betyder også en hjælpende hånd til borgerinitiativet i området omkring Naturskolen i Holbæk. Her afsættes der 150.000 kr. årligt til drift og vedligehold af de grønne arealer og bygninger samt yderligere 150.000 kroner til de medarbejderkræfter, der skal til for at der fortsat kan være dyr i området.

Borgerinitiativet ønsker et nyt hegn i området, som i givet fald skal finansieres via eksterne midler. Hvis det lykkes, vil kommunen medfinansiere hegnet med de midler, der ellers skulle være brugt på renovering og vedligeholdelse af det eksisterende hegn, hedder det i pressemeddelelsen.

Løft til kulturen Aftalepartnerne ønsker at understøtte den gode udvikling, og det betyder, at Udvalget for Kultur og Fritid for første gang i flere år får penge, der kan benyttes, når den gode idé opstår, eller man får den rette anlægsansøgning.

I alt afsættes der 7,4 mio. kroner på området, hvoraf de 0,7 millioner er penge, udvalget selv kan bruge til at understøtte projekter i kommunens kultur- og idrætsfaciliteter.