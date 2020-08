7. september holder Venstre møde for alle, som vil komme med forslag til partiets nye socialpolitik. Mødet holdes i kommunens administrationsbygning.

Parti inviterer til politisk laboratorium

Det spørgsmål har man allerede stillet sig selv i partiet Venstre, og nu vil man også gerne høre, hvad andre end de normale partisoldater har at byde ind med af ideer til en ny politik på socialområdet.

I et opslag på Facebook inviterer den lokale Venstre-afdeling således alle, uanset politisk tilhørsforhold, til at deltage i en møderække, der betegnes som et »socialpolitisk laboratorium«.