Strid om en parkeringsafgift førte i slutningen af april sidste år til en episode, hvor to mænd, ifølge anklageskriftet, blev påkørt af parkeringsvagten i Ladegårdsparken. P-vagten nægter sig skyldig.

Parkeringsvagt nægter at have påkørt to mænd

Holbæk - 22. marts 2018 kl. 10:14 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En strid om en parkeringsafgift udstedt til en varevogn i Ladegårdsparken Vest i slutningen af april sidste år er nu endt i retten.

Det er dog ikke selve afgiften, men derimod begivenhederne i minutterne efter, at den var blevet udstedt, der onsdag blev forsøgt rullet op i Retten i Holbæk.

Den 50-årige parkeringsvagt står nemlig tiltalt for i sin bil at have påkørt både den mand, som han udstedte parkeringsafgiften til, samt en anden mand. Episoden skete ved 17-tiden onsdag den 26. april sidste år.

Ingen af de to kom alvorligt til skade, men anklagemyndigheden har tiltalt den 50-årige mand for at volde nærliggende fare for de to personers liv eller førlighed.

Desuden er manden tiltalt for vold af særlig farlig karakter i forbindelse med påkørslen af den sidstnævnte.

Ifølge anklageskriftet blev han påkørt frontalt, så han landene på bilens kølerhjelm, hvorefter han faldt af.

Den 50-årige tiltalte nægter sig skyldig i alle forhold og gav under sin forklaring i retten onsdag udtryk for, at han opfatter sig selv som sagens offer.

Han følte sig truet i situationen, fordi indehaveren af varevognen på en meget »frembrusende« måde beklagede sig over den netop udstedte parkeringsafgift.

- Han går frem mod mig og slår ud med armene og siger, at jeg skal slette afgiften. Jeg fortæller ham, at det kan jeg ikke, men jeg oplyser ham om, hvor han kan klage. Jeg vælger at gå tilbage til min bil for at forlade stedet, da jeg føler mig bange, forklarede parkeringsvagten ifølge Nordvestnyt.

Retten hørte ham også fortælle, at han ofte oplevede problemer med at passe sit arbejde i netop Ladegårdsparken, hvor han flere gange havde fået slået sit udstyr ud af hånden, er blevet råbt efter og forhindret i at køre væk ved, at nogen har blokeret for hans bil.

Den utilfredse varevognsejer sagde i sin vidneforklaring, at parkeringsvagten havde været umulig at komme i dialog med omkring afgiften.

- Jeg var irriteret og sur, fordi jeg var helt sikker på, at jeg holdt lovligt, og derfor bad jeg om at få en forklaring, men han ville ikke i dialog med mig. Jeg har nok råbt »idiot« efter ham, men jeg har ikke slået ud efter ham, og jeg var heller ikke truende, lød bilistens forklaring.

Da parkeringsvagten så kort efter kom kørende i sin bil på vej væk fra Ladegårdsparken Vest i retning mod Vandtårnsvej stillede manden sig ud på vejen for at gøre et nyt forsøg på at tale med ham.

- Først kørte han stille og roligt, men så accelererede han mere aggressivt frem mod mig og bremsede så op lige ved mig, men mit venstre knæ blev ramt af bilens venstre hjørne, sagde vidnet.

Lidt på afstand havde en tredje mand fulgt med i de to mænds disput, og han havde samme version af selve den påståede påkørsel, som manden, der blev ramt.

- Det ser helt forkert ud i mine øjne, at han kører frem mod den anden. Derfor træder jeg ud på vejen for at se, hvad der sker, men samtidig accelererer p-vagten direkte frem mod mig. Jeg er 100 procent overbevist om, at han prøver at ramme mig, fortalte vidnet i retten.

Ifølge parkeringsvagten var det dog manden selv, der nærmest sprang ind i siden af hans bil.

Han afviste, at den pågældende skulle have været helt oppe på kølerhjelmen og have ligget der, mens bilen kørte, sådan som anklagemyndigheden ellers hævder.

Ligeledes afviste han, at han skulle have acceleret frem mod den første mand.

Den 50-årige forklarede, at han holdt stille i bilen, mens manden stod ved siden af, og han nægter, at han skal have ramt ham med bilen.

Det var meningen, at der skulle være faldet dom i sagen onsdag, men retten havde afsat for lidt tid. Der mangler fortsat at blive afhørt tre vidner, og som det ser ud nu, kan sagen først genoptages i midten af august - altså om næsten fem måneder, skriver Nordvestnyt torsdag.