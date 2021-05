Se billedserie De 24 pladser mellem halvtaget og Værftscafeen bliver fremover tilgængelige for alle fra klokken 12 i stedet for klokken 17 - hvis pladserne altså er ledige. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringspladser bliver delvist åbnet for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringspladser bliver delvist åbnet for alle

Holbæk - 08. maj 2021 kl. 18:42 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det vakte en del protester, da Sparekassen Sjælland-Fyns logoer for en uges tid siden blev sat på 40 parkeringspladser i området ved Værftscafeen og Maskinværkstedet i Holbæk.

Spare­kassen har erhvervet pladserne ved købet af de 1000 kvadratmeter i Holbæk Havneby på hjørnet af Kanalstræde og Havnevej. Sparekassen har altså retten til pladserne, men alligevel har den bevågenhed, der været om parkeringspladserne, haft en vis effekt.

Sparekassens administrerende direktør Lars Petersson melder nemlig nu, at pladserne vil blive offentligt tilgængelige i flere timer end tidligere.

- Vi har fået nogle reaktioner, og vi har nu besluttet, at alle pladser langs Værftscafeen stilles gratis til rådighed fra klokken 12. Jeg har været nede at kigge hver dag og kan godt se, at mange af vores pladser står åbne, fortæller Lars Petersson.

Begrænsningen bliver halveret Der er tale om 24 pladser i rækken. De har hidtil været forbeholdt sparekassens personale og kunder mellem klokken 7 og 17 på hverdage.

Nu bliver begrænsningen for adgangen altså halveret til fem timer. For 16 andre pladser vil der stadig være en begrænsning på de 10 timer på hverdage. Det gælder seks pladser foran Maskinværkstedet og 10 pladser mellem af Maskinværkstedet og sparekassen.

De 40 parkeringspladser har siden midt i januar i år været forbeholdt sparekassen, som da flyttede filialen fra Ahlgade til den nye adresse. Det har været markeret med skiltning, som flere ikke har bemærket.

- Det betød, at en del begyndte at få parkeringsbøder, og det har vi ikke noget ønske om. Det er også små skilte, og derfor sagde jeg, at vi skulle sætte logoer på pladserne, forklarer Lars Petersson.

Der vil nu, formentlig inden for et par uger, blive sat nye skilte op, som oplyser om den nye tidsbegrænsning fra klokken 7 til 12.

Rundtur i byen Lars Petersson fortæller, at den aktuelle debat om parkering også har givet ham anledning til at køre rundt i byen. Han kom blandt andet forbi det gamle Administrationscenter ved Dampmøllevej, hvor han så masser af tomme pladser. Det er kun tilladt at holde der i få timer, og her kunne måske gøres noget, mener han.

Lars Petersson synes, der er et parkeringsproblem i handelsgaden Ahlgade.

- For nok et par år siden har vi over for kommunen tilkendegivet, at vi deltager gerne, hvis der er ønske om et opføre et p-hus tæt på Ahlgade. Jeg ved godt, at en rapport fortæller, at der ikke er mangel på p-pladser, men man kan ikke vide, hvor mange der fører forbi, siger Lars Petersson.