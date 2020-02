Fordebatten om et nyt lokalplanforslag handler om grunden på Østre Havnevej 11. Der ønskes blandt andet mulighed for at opføre et parkeringshus bag bygningen. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringshus til debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringshus til debat

Holbæk - 25. februar 2020 kl. 13:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 18. marts er der mulighed for at høre nærmere om planerne for en udvikling af karré 5 på Holbæk Havn. Der er blandt andet ønske om at kunne opføre et parkeringshus på grunden.

Det kræver en ny lokalplan, og i den forbindelse har Holbæk Kommune sat gang i en fordebat om forslaget til en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg.

Der er frist til den 27. marts til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med planlægningen. Og den 18. marts klokken 19.00-20.30 holdes et offentligt møde om planforslagene. Det foregår i Boxen, som har adresse på den grund, som det hele handler om, nemlig Østre Havnevej 11.

Det er ejeren af grunden - Karré 5 ApS ved Palle Larsen, Tuse Næs, der har står bag ansøgningen om de ændrede muligheder på stedet.

Plads til cirka 220 biler Der ønskes mulighed for at opføre et parkeringshus i tre etager vest for den eksisterende, aflange bygning på grunden. Parkeringshuset vil få cirka 220 pladser på et samlet etageareal, der vil blive lidt over 7000 kvadratmeter.

I givet fald vil parkeringshuset blive opført på arealet over mod den endnu ikke anlagte Skipperstræde. For et års tid siden åbnede der på stedet en parkeringsplads,som er forbeholdt medarbejdere i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Foruden parkeringshuset er der også ansøgt om mulighed for at opføre en ekstra etage oven på den eksisterende bygning, der blandt andet rummer Go2fitness og CrossFit.

Den ekstra etage ønskes - som noget nyt - at kunne anvendes til boliger eller de serviceerhverv og andet, som den gældende lokalplan giver mulighed for.