Billedet er af ældre dato, men de lange køer ind ad Kalundborgvej er stadig et almindeligt syn på lørdage. Nu skal elektroniske p-tavler give bilisterne bedre besked om, hvor der er ledige p-pladser i Holbæks bymidte. Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Parkering bliver elektronisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkering bliver elektronisk

Holbæk - 17. marts 2021 kl. 23:51 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Når bilerne nærmer sig Holbæks bymidte, vil de inden længe kunne se, hvor i byen der er ledige parkeringspladser. Nye elektroniske p-tavler vil løbende vise, hvor der er plads til bilen.

Det besluttede et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften. Her behandlede politikerne en stor pakke af tiltag, som kan give borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv et løft efter mange måneders corona-restriktioner.

Et af elementerne er, at de elektroniske p-tavler ikke skal vente til 2023, hvor der er sat penge af. De to millioner rykker over i dette års budget, og tanken er, at pengene kan sættes i arbejde, når politikerne om nogle måneder behandler en helhedsplan for bymidten.

Hvordan dén plan skal se ud, er der delte meninger om. Men ét element har fået opbakning fra mange sider, og det er de elektroniske p-tavler.

Tanken er blandt andet, at det kan mindske trafikken i Ahlgade på de tidspunkter, hvor håbefulde bilister er på jagt efter en p-plads, selv om chancen er tæt på nul.

Et flertal på 28 mod 3 stemte for fremrykningen af p-tavlerne ved kommunalbestyrelsens møde onsdag aften.

Imod var Enhedslisten, som mente, at der måtte være bedre ting at bruge to millioner på. Og Lokallisten vurderede, at Holbæk by ikke er større, end at folk nok kan finde en p-plads uden elektronisk hjælp.