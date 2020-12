De cirka otte parkeringspladser i den nordlige side (til venstre) bliver formentlig ændret fra 30 minutter til en time. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Parkering ændres to steder i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkering ændres to steder i bymidten

Holbæk - 02. december 2020 kl. 13:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er ændringer på vej vedrørende parkeringsforholdene to steder i bymidten i Holbæk.

Det drejer sig om de to steder, hvor der nu er en begrænsning på 30 minutters parkering. Det er de cirka otte parkeringspladser i Vestergade og de 10 pladser ved Jernbanevej 6, over for det tidligere posthus.

I forbindelse med udarbejdelsen af en parkeringsanalyse besluttede kommunalbestyrelsen i januar i år, at alle ændringer vedrørende parkeringsforholdene skal godkendes politisk.

Derfor er sagen nu forelagt til politisk behandling, og den har i første omgang været behandlet i klima- og miljøudvalget i går. Sagen skal videre i økonomiudvalget og til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen senere på måneden.

Posthus er for længst væk Klima- og miljøudvalget indstillede, at tidsbegrænsningen i Vestergade ændres til én time, og at den på Jernbanevej ændres til to timer.

Forklaringen på, at den på Jernbanevej hidtil har været på 30 minutter, er, at kunderne til posthuset skulle kunne finde en parkeringsplads. Posthuset flyttede i juni 2013 fra Jernbaneplads til Kvickly.

- Det gav god mening med den begrænsede parkering, da posthuset var der, men nu er det der ikke mere. Og hvis vi skal være tro over for den parkeringsanalyse og de ting, som vi fik præsenteret, så vil det være godt at få det ændret, siger formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF).

Parkeringsanalysen anbefaler en mere ensartet tidsbegrænsning af parkeringen i bymidten. Desuden har Holbæk Kommunes administration modtaget flere henvendelser fra borgere om den korte tid til parkering de to steder.

Kommunens udgift til ændringen er ret begrænset, nemlig hvad det koster at udskifte de to tavler, der oplyser om tidsbegrænsningen.