Lars Olsen er flyttet ind i kvarteret mellem jernbanen og Lundemarksvej i Holbæk. Boligerne i kvarteret er et miks af forskellige ejerformer - her kan man godt møde mennesker fra andre samfundslag.

Parallelsamfund - også for de velhavende

- I bogen viser vi, at de rigeste fem procent af befolkningen nu har en højere andel af indkomsterne, end de har haft i over 40 år. Uligheden vokser. Og de mest velhavende bor i dag helt overvejende i hovedstaden og Aarhus-området. Det er i sig selv en motor, som giver stadig stigende huspriser i de to store byområder, hvor der bliver flere og flere områder, som er forbeholdt høj- indkomsterne, siger Lars Olsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her