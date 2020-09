Et overdrev med høj vegetation, der når at blomstre og sætte frø skal være med til at bevare og sikre flere arter af insekter på Tuse Næs. Det sker ved at skære overdrevene ned forskudt af hinanden. En nem måde at gavne naturen på, siger overdrevenes ejer Anne-Mette Steinbock.

Paradis for sommerfugle på overdrev

Nærmest på samme dato sidst i juni bliver overdrev, enge, grøftekanter og »vilde« grønne områder slået over hele landet. Nogle steder slås flere gange inden blomstring. Dermed mister insekter føde- og ynglemuligheder. Men ikke på Bøgebjerg på Tuse Næs, her har Anne-Mette Steinbock et forsøg med høslæt i rotation for at bevare og få et rigere plante- og insektliv.

