Par er snart ude af hjemme-karantæne

Holbæk - 14. februar 2020

Efter knap et par uger i hjemmekarantæne kan et par fra Ladegårdsparken i Holbæk i morgen, lørdag, atter begive sig uden for døren.

- Det bliver dejligt at komme ud i den friske luft og gå en tur. Vi har en altan på fjerde sal, men har ellers ikke været udenfor, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.

Han og hans kinesiskfødte hustru Zhiqin Hu måtte på grund af udbruddet af coronavirus måtte afbryde deres ophold i den kinesiske by Wuhan, hvor udbruddet har sit udspring. De kom hjem til lejligheden i Ladegårdsparken i Holbæk omkring midnat natten til lørdag den 1. februar.

Maden kom med elevatoren Den første melding fra Styrelsen for Patientsikkerhed var, at de var i lavrisiko­gruppen. Derfor måtte de for eksempel godt gå ud og handle.

- Så lørdag den 1. februar var jeg ude og købe morgenbrød og lidt andet. Og søndag aften var vi begge ude for at handle stort ind. Men mandag blev det ændret til, at vi alle skulle være i hjemmekarantæne, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.

Han fik i Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, at det ikke var derfra, de havde besluttet at ændre på forholdene. Så han tænker, at det var en beslutning, der var kommet fra politisk side.

Men i hvert fald betød ændringen til, at alle nu var i højrisikogruppen, at parret var i hjemmekarantæne og derfor heller ikke kunne handle ind.

- Nu havde vi søndag aften handlet ind, så vi havde til en uge. Derefter har min datter et par gange handlet ind og stillet poserne ind i elevatoren, som kørte op til fjerde sal, hvor vi kunne tage dem. Og en dag ringede de fra Humørklubben i Ladegårdsparken og sagde, at der blev sat noget ind i elevatoren - det var en tallerkenfuld pandekager, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.

Alt i alt har parret haft det godt nok, men ser alligevel frem til, at det snart bliver hverdag igen. Mandag morgen begynder Zhiqin Hu på sit arbejde hos Holbæk Boligselskab, og Uffe Frejdal Nielsen har også nogle planlagte gøremål på mandag.

De er planlagt for længst, for parret skulle ifølge den oprindelige plan være vendt hjem til Kastrup Lufthavn i morgen, lørdag, klokken 6.