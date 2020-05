Svineproducenterne - både af smågrise og slagtesvin - havde et rigtig godt år i 2019. Det var der også udsigt til i år, men lige for tiden dykker afregningspriserne markant - dog har de stadig et pænt niveau, set i et lidt længere perspektiv. Foto: Mie Neel

Panik efter forgyldt år for svineproducenter

Holbæk - 12. maj 2020

Regnskaberne for svineproducenterne efterlader ingen tvivl om, at 2019 var et rigtig godt år. Afregningspriserne for slagtesvin og smågrise var nærmest på himmelflugt.

Det var spået, at priserne ville nå endnu højere op i år. Efter at året også begyndte godt, og coronakrisen i første omgang ikke påvirkede svinepriserne, er virkeligheden lige nu en anden. Priserne er i et brat fald - dog stadig på et pænt niveau, historisk set.

Håbet er, at faldet kun er midlertidigt, indtil der for alvor atter kommer gang i restauranter, kantiner og hoteller rundt om i Europa.

- Det er ren panik i markedet lige nu. Alle danske svine­producenter må håbe, at tingene begynder at åbne op igen, og at folk begynder at grille og spise nogle pølser igen, siger Søren Helmer, direktør i Bredebjerggaard Svineproduktion ApS med adresse på Ringstedvej 260 i Brorfelde.

Fra 690 til 460 kroner på halvanden måned Selskabet, som han ejer sammen med sin far, Peter Helmer, har desuden gårde ved Ugerløse og i Igelsø. Selskabet havde i 2019 et overskud før skat på 4,6 millioner kroner mod 309.000 kroner året før.

På de tre gården produceres der smågrise, som ved 30 kg. sælges til især Polen.

Det sker til priser, der fastsættes i en puljenotering af SPF-Danmark, og de aktuelle priser nærmest styrtdykker.

- For halvanden måned siden var prisen 690 kroner pr. gris. I denne uge er prisen 460 kroner, efter at den faldt med 60 kroner i forhold til ugen før. Og den falder måske yderligere med 60 kroner i næste uge - det er virkelig voldsomt. Jeg kan ikke huske, at prisen tidligere er faldet så voldsomt, siger Søren Helmer.

Største prisfald på en uge siden 1997 Danish Crowns notering for afregningsprisen pr. kg til landmændene faldt fra 12,60 kroner i sidste uge til 12,00 kroner i denne uge. Ikke siden 1997 har der været et så brat fald på en enkelt uge.

- Lige nu er det lidt for spændende. Vi trænger til nogle positive takter, og det skal nok komme igen. Der er en underforsyning i verden, og kineserne vil rigtig gerne have svinekød, siger Søren Helmer.

Meget afhængig af, hvad der sker i Tyskland Bredebjerggård Svineproduktion ApS i Brorfelde fik i 2019 et plus på 4,6 millioner kroner før skat, men i 2017 var resultatet endnu højere, nemlig 6,6 millioner kroner.

- Jeg bruger en puljenotering fra SPF. Nogle år går det bedre og nogle år dårligere, det handler meget om udbud og efterspørgsel. De seneste uger er der gået stærkt nedad, men det er stadig på et godt niveau. Den danske notering er meget afhængig af, hvad der sker i Tyskland, hvor de spier meget grisekød, siger Søren Helmer, der er direktør i Bredebjerggård Svineproduktion, hvor han ejer halvparten og hans far, Peter Helmer, den anden.

På selskabets tre gårde er der 1240 søer, og der produceres årligt cirka 46.000 smågrise, der sælges til eksport.

- Det er drønærgerligt De seneste ugers prisfald skyldes, at nedlukningen af mange aktiviteter i både Danmark og udlandet som følge af corona-pandemien har sat sine spor. For eksempel er tyske slagterier lukket, så producenterne ikke kan komme af med deres slagte­svin. Det medfører også et pres på markedet for smågrise, som Bredebjerggård producerer til.

- Aftagerne tør ikke købe ind på grund af situationen. Det er ren usikkerhed og frygt for, hvad der sker om en, to, tre måneder. Det er drønærgerligt, for vi kunne have fået et rigtig godt år. Og lige da coronakrisen kom, var vi ikke påvirket, men nu er det gået helt agurk med noteringerne. Vi håber snart på lidt almindelige tider igen. Og jeg tror, det normaliserer sig, når der kommer gang i restauranterne og sporten igen, så der bliver spist nogle pølser, siger Søren Helmer.

Store mængder til Kina Når priserne var så høje i 2019, skyldes det blandt andet, at Kina aftog store mængder svinekød som følge af svinepest. Et kig i nyhederne fra 2019 viser overskrifter som »Svineprisen op i nye rekordniveauer« og »Svinekødspriser tordner i vejret«. I slutningen af 2019 blev der talt om, at det kunne blive »fantasipriser« på 18-20 kroner pr. kg.

Danish Crowns notering nåede i uge 10 og 11 (primo marts) i år da også nye højder med en afregningspris til landmændene på 14,30 kroner. I 2019 var den højeste pris 13,60 kroner i november-december.

Trods de seneste ugers dyk i prisen er der med en aktuel pris på 12,00 kroner altså stadig tale om et relativt højt niveau.

Flere store plusser i 2019 Et kig i regnskaberne for nogle af selskaberne med svineproduktion i Holbæk Kommune viser store overskud.

Hos Avdebogård Svineproduktion med adresse på Bjergskovvej 24 på Tuse Næs samt produktion flere andre steder, var der i 2019 et plus på 6,3 millioner kroner før skat. Det er en væsentlig forbedring fra et underskud på 2,5 millioner kroner året før.

Lunderød ApS, der driver svineproduktion på Edelgundegårdsvej 6 i Tingerup og flere nærliggende gårde, fik i det seneste regnskabsår et overskud på 3 millioner kroner før skat. Der er tale om et forskudt regnskabsår, der går fra oktober 2018 til og med september 2019.

I det foregående regnskabsår var der et minus på 1,8 millioner kroner.

I begge selskaber er der produktion af både smågrise og slagtesvin.