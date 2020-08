Sparekassen Sjælland-Fyn, der har hovedsæde på Isefjords Allé i Holbæk, offentliggjorde sidst på formiddagen i dag et halvårsregnskab, som viste et overskud på 84.7 millioner kroner efter skat. Foto: Thomas Olsen

Pænt halvårsresultat i sparekasse

Holbæk - 11. august 2020

Resultatet er et overskud efter skat på 84,7 millioner kroner i det halvårsregnskab, som Sparekassen Sjælland-Fyn A/S med hovedsæde i Holbæk offentliggjorde sidst på formiddagen i dag, tirsdag.

Det er et fald i forhold til restultatet på 126 millioner kroner i første halvår af 2019. Det skyldes blandt andet, at der er hensat 130,1 millioner kroner til nedskrivninger som følge af Covid-19 situationen. Det samlede ledelsesmæssige skøn til hensættelser som følge af Cocvid-19 udgør herefter 161,4 millioner kroner ved udgangen af andet kvartal.

Sparekassen betegner i halvårsrapporten den realiserede basisindtjening som meget tilfredstillende. Den stiger til 28,8 millioner kroner i første halvår i år, hvilket er en stigning på 16 procent i forhold til samme periode i 2019.

Den samlede kreditformidling stiger med otte procent til 54 milliarder kroner. Det fortæller, at sparekassen vinder markedsandele.

Flere kunder kommer til Sparekassen Sjælland-­Fyns administrerende direktør Lars Petersson siger i en pressemeddelelse, at væksten i forretningsomfanget og antallet af kunder blandt de mindre og mellemstore virksomheder er en væsentlig årsag til, at sparekassen kommer flot ud af første halvår i 2020.

Han fortæller, at man på erhvervsområdet kan se, at især de mindre og mellemstore virksomheder i stigende grad vælger Sparekassen Sjælland-Fyn som deres primære bank i de områder, hvor sparekassen er. Lars Petersson ser de enkle og hurtige beslutningsprocesserr samt gode it-løsninger som to af de væsentligste årsager til væksten blandt erhvervskunderne.

Han tilskriver dog også de tusindvis af faste, private kunder - hvoraf en stor del også er aktionærer i sparekassen - æren for det flotte resultat i årets første seks måneder. Også på privatkundesiden kommer der flere nye kunder til.

Godt rustet mod Covid-19 Sparekassen Sjælland-­Fyn er i stor udstrækning eksponeret mod nogle af de erhverv, hvor konsekvenserne af Covid-19 indtil videre har været begrænset. Det gælder blandt andet landbrugs- og håndværksvirksomheder. Derimod har sparekassen ingen svage eksponeringer af væsentlig karakter mod de mere udsatte sektorer som blandt andet fly-, hotel- og transportindustrien.

- De kommende to-tre kvartaler forventes at bringe mere klarhed over de økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19. Det er dog vores oplevelse, at sparekassens kunder generelt er økonomisk godt rustet på trods af situationen omkring Covid-19, siger Lars Petersson i pressemeddelelsen.

Omkostningerne til personale og administration samt af- og nedskrivninger er samlet set faldet med knap to procent. Antallet af medarbejdere er faldet fra 598 (omregnet til fuldtid) i førset halvår af 2019 til 559 i første halvår af 2020.

I april nedjusterede spare­kassen forventningerne til resultatet for hele 2020 som følge af Covid-19-pandemien. Der ventes nu et overskud i niveauet 170-210 millioner kroner før skat. Tidligere var forventningen et 2020-resultat på 230-270 millioner kroner.