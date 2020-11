Holbæk får i en borgerpanelundersøgelse pæne karakterer som handelsby. Foto: Per Buurgaard Christensen

Holbæk - 03. november 2020 kl. 05:59 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Resultaterne af en ny undersøgelse i et borgerpanel om Holbæk som handelsby er generelt en anelse mere positive end en tilsvarende undersøgelse fra 2016.

Den nye undersøgelse viser, at der er større tilfredshed omkring Holbæk som handelsby. Tilfredsheden omkring parkeringsforhold og muligheden for at bevæge sig til fods i bymidten er også øget en smule i forhold til i 2016. Respondenterne synes, at bymidten fremstår mere ren og præsentabel, og at byen er blevet lidt mere levende og børnevenlig.

Undersøgelsen blev gennemført i marts i år og er sendt til i 960 deltagere. 687 besvarede, hvilket giver en svarandel på 71 procent.

Fortsat behov for forbedringer Trods der generelt pæne billede viser undersøgelsens supplerende kommentarer dog, at der fortsat er behov for forbedringer. Det gælder særligt for Ahlgade, stationsområdet og på havnen. Respondenterne stiller krav om bedre forhold for særligt cyklister og gående, børn og handicappede. Undersøgelsen fortæller blandt andet, at der skal arbejdes på tryggere og mere indbydende byrum samt bedre forbindelser mellem stationen, handelsgaderne og havnen, som vil medvirke til en mere levende handelsby.

Oplever en velfungerende handelsby Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) udtaler i en pressemeddelelse, at Holbæk by er et attraktivt handelscentrum i det nordvestsjællandske område, der tiltrækker mange kunder fra nær og fjern.

- Når jeg færdes i bymidten, oplever jeg en meget velfungerende handelsby, hvor der er en bred vifte af tilbud. I de senere år er der sket en stigning af aktiviteter og oplevelser i Holbæk. Vi skal fortsætte med det brede samarbejde indenfor kultur, sport, events, erhverv og turisme, så den positive udvikling af Holbæk som en attraktiv handelsby fortsætter, sikrer vækst og skaber gode oplevelser for borgere og gæster. Ikke mindst i disse udfordrende corona-tider, hvor det er vigtigt, at vi fortsat handler lokalt, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

Hos Holbæk Byforum er formand Mikael Vester glad for resultatet.

- Det er dejligt at se, vi går frem på omtrent samtlige målepunkter i borgerpanelundersøgelsen. Det viser, at arbejdet, vi har udført i Byforum sammen med Holbæk Kommune og andre aktører, har været værdifuldt for vores borgere og handelslivet. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at fastholde og udvikle Holbæk som en attraktiv handelsby, siger Mikael Vester.