Folkeskoven skal plantes på arealet syd for Tysingehave, der ses i baggrunden. Til højre står Holbæk Kommunes naturmedarbejder Bente Meehan, der fortalte om projektet ved mødet mandag aften.

Pæn interesse for ny folkeskov

Holbæk - 16. juni 2020 kl. 11:06 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var 42 deltagere, da Holbæk Kommune i aftes havde indkaldt til borgermøde om den kommende folkeskov ved Tølløse. Arealet ligger syd for plejecentret Tysingehave og vest for Sønderstrupvej.

Formanden for Tølløse Lokalforum Flemming Sommer bød velkommen, og naturmedarbejder i Holbæk Kommune, Bente Meehan, fortalte om projektet. Holbæk Kommunes fælles-skaber for Tølløse, Anders Sejer­øe, talte om processen.

I projektet lægger kommunen jord til en skov på det 17 hektar store areal. Skoven skal rejses for midler, som private donerer gennem Growing Trees Foundation. Hvis man lokalt ønsker at lave noget særligt, skal man selv stå for det, i dialog med kommunen. Der er mulighed for at søge kommunale puljer, som fælles-skaberen kan hjælpe med.

I august holdes et møde, hvor folk kan præsentere deres ideer. Man kan skrive til fælles-skaber Anders Sejer­øe på hans mail, hvis man har en idé eller blot ønsker at blive informeret og inviteret til det næste møde.

Der var på mødet i aftes god spørgelyst og debat. Der var blandt andet bekymring for, at skoven sætter en grænse for byens udvidelse, at skolen kunne være med til at plante træer ved indvielsen, muligheden for en madskov (permakultur), biodiversitet, ønske om fri teltning, at det er vigtigt med gode skovbryn og ønsker om mountainbikespor eller et aktivitetsspor fra hallen og gennem byen. Det blev også omtalt, at hundetræningsområdet ligger på arealet med en bane med lys.

Formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) var blevet forhindret i at deltage. Men han oplyser, at han er parat til at besvare de spørgsmål, som borgerne måtte have til ham om projektet.