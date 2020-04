Påskelege med æg

Æggene gemte man til påske, hvor det igen var tilladt at spise dem. Tidligere var det almindeligt, at tjenestefolk på landet fik en del af deres løn udbetalt i æg til påske. Præsten fik tiende det vil sige en tiendedel af gårdens udbytte, også af æggene.

Folkeoverleveringen sagde, at man kunne finde ud af det ved at have et nylagt hønnike-æg i frakkelommen til gudstjenesten skærtorsdag. Hønnike-æg er det første æg lagt af en unge høne.