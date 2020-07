Påsat brand i opgang

Da branden var gået ud af sig selv, sørgede brandfolkene i stedet for, at der ved hjælp af overtryk blev luftet ud i opgangen, så røgen og røglugten forsvandt.

- Det ser umiddelbart ud til, at der er blevet sat ild til noget plastic af en art - formentlig et låg af en slags - og at det derefter er blevet smidt ind i opgangen. Heldigvis gik ilden ud af sig selv, men når man gør sådan noget i en ejendom, hvor der bor 21 mennesker, så er vi selvfølgelig interesserede i at vide hvem og hvorfor, fortæller kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.