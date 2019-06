Merete Noe (tv) og Christina Hvass Hansen er Holbæks nye vejledere, der skal hjælpe pårørende til alvorligt syge og mennesker med demens, så de ikke brænder ud og selv bliver syge. Foto: Per Christensen

Pårørende får hjælp til at håndtere de forbudte følelser

Holbæk - 12. juni 2019

Der er mange forbudte følelser forbundet med at være pårørende til alvorligt syge og mennesker med demens. Det er tabu at vise vrede, væmmelse, foragt og tanker som »bare han/hun snart er død«, »jeg orker ikke mere og har aldrig fri«.

Det ved Holbæk Kommunes to vejledere for voksne pårørende til voksne syge. Og Merete Noe og Christina Hvass Hansen kan hjælpe med at håndtere de forbudte følelser.

Det er ikke kun et menneske med demens, en kronisk eller livstruende sygdom, som rammes af de forandringer, den medfører.

- Roller bliver ændret. Den pårørende står alene med beslutninger, er sygeplejerske og advokat, skal tænke, planlægge og huske for to, stå for træning og personlig pleje, siger Merete Noe til Nordvestnyt tirsdag.

Samtidig hviler der et forventningspres på skuldrene fra den pårørende selv, den syge, familien, omgivelserne, kommunen og regionen. Mange går langt over deres grænse og risikerer at blive syge og brænde ud, når den syges liv tager over.

- Vi kan ikke løse det med et knips. Men vi er der for at lytte, vise, hvordan man kommer videre, kortlægge netværk og finde nogen, der kan hjælpe. Hos os kan man komme af med frustrationer, og vi kan give råd om at håndtere vrede og frustrationer, for eksempel når den syges personlighed forandres, forklarer Christina Hvass Hansen.

Pårørende er en vigtig resurse, der skal støttes, påskønnes og anerkendes. For det kræver resurser at være pårørende, understreger de to pårørendevejledere.

Merete Noe er vejleder for pårørende til kronisk og alvorligt syge mennesker, Christina Hvass Hansen er vejleder for pårørende til mennesker med demens og kommunens demensspecialist.

De skal sikre, pårørende ved, hvor de kan få hjælp og tilbud, hvor de kan lade op og være sig selv.

Al rådgivning er anonym, og der føres ikke journal. Rådgivning kan foregå over telefon eller en personlig samtale på de aktive centre eller i hjemmet. I pårørendegrupper kan deltagerne udveksle erfaringer, få ny viden, læsse af og lytte til hinanden.

