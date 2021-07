Se billedserie Ved store regnskyl kommer vandet fra pumpestationen ud i dette bassin, inden det i en rende løber videre ud i Stestrupgrøften. I græsset til venstre anes rørmundingen, hvor regnvandet kommer ud. Foto: Agner Ahm

Påbud til Fors efter forurening

Holbæk - 06. juli 2021

Der skete ikke den store skade, da urenset spildevand fra Kr. Eskilstrup i maj løb ud i vandløbet Stestrupgrøften syd for byen.

Men forholdene ved byens pumpestation var ikke i orden, og derfor har Holbæk Kommune for nylig givet forsyningsselskabet Fors A/S et påbud om at få styr på tingene.

Pumpestationen, der ligger ved vejen Ålykken, sørger for at sende byens spildevand et par kilometer nordpå til Tysinge Renseanlæg.

Spildevand løb over Ved pumpestationen ledes vandet først gennem to riste, og i starten af maj var den ene af dem helt stoppet til. Her opdagede en borger, at materiale, som skulle opfanges af risten, kunne ses i en grøft, som går fra pumpestationen til Stestrupgrøften.

At der er forbindelse fra pumpestationen til Stestrupgrøften, er helt efter bogen. Ved kraftige regnskyl kan pumpestationen ikke ekspedere alt vandet til Tysinge Renseanlæg. Det får i stedet lov til at flyde over. Og via en grøft ledes det ned til Stestrupgrøften.

Men det må kun ske, hvis der er meget regn, hvorved spildevandet så også er kraftigt fortyndet, inden det løber ned til Stestrupgrøften. På alle andre tidspunkter skal spildevandet selvsagt pumpes reglementeret til Tysinge Renseanlæg.

Samme dag, som borgeren meldte sagen til kommunen, havde kommunen folk på stedet, som tippede Fors om, at der var noget galt. Det kom tilsyneladende bag på Fors, som ikke havde registreret unormal drift på pumpeanlægget.

Tre dage senere var kommunen på formel inspektion. På det tidspunkt var folk fra Fors i gang med at rense den ene rist, og man var ved at lægge an til at kunne rense et bassin og den lille grøft, som ved store regnskyl kan lede vandet til Stestrupgrøften.

Kommunens folk inspicerede selv Stestrupgrøften over en længere strækning, men fandt kun tegn på forurening lige der, hvor grøften fra pumpestationen løber ud i Stestrupgrøften.

Fors bad selv om påbud For Fors var opgaven nu at få renset risten og at få ryddet op i bassinet og grøften ned til Stestrupgrøften.

I starten af juni lavede Holbæk Kommune en ny inspektion. Og her var kommunen ikke tilfreds med oprensningen af bassinet. Så det måtte Fors give en tur til.

I samme omgang bad Fors selv Holbæk Kommune om at udstede et påbud - det var nødvendigt for, at Fors kunne trække på sin forsikring.

Det formelle påbud fik Fors i slutningen af juni.

Betonklods på tværs Det var en betonklods, som satte sig på tværs og gav problemer ved pumpestationen ved Kr. Eskilstrup. Det fortæller spildevands­chef John Metzsch fra Fors A/S.

- Hele anlægget består af to dele, selve pumpestationen og et aflastningsbygværk, som rummer de to riste. »Risten« er egentlig blot et rør, som er stort i den ende, hvor vandet kommer ind, og lille i den anden. Og inde i røret sidder der en rist. Det var her, vi fandt en betonklods, som havde sat sig, så den blokerede røret, forklarer John Metzsch.

Anlægget i Kr. Eskilstrup er ikke bemandet, men pumpestationen er fjern­overvåget.

- Vi regner med, at vi også skal have en eller anden form for fjernovervågning på aflastningsbygværket. Men foreløbig sørger vi for oftere at køre forbi og tjekke, at der er hul igennem, siger spildevandschefen.