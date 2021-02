Siden 6. november har der været besøgsrestriktioner på seks plejecentre. Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet restriktioner på fire plejecentre, og der må igen kommer mere end tre udvalgte pårørende på besøg. Foto: Per Buurgaard Christensen

Påbud ophævet: Ældre kan igen få flere besøg på plejecentre

Holbæk - 20. februar 2021 kl. 14:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Endelig. Efter mere end tre måneder kan beboere på plejecentre igen frit få besøg af deres pårørende. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet smitterisiko og -tal og vaccinationsstatus på plejecentre og sent fredag eftermiddag ophævet påbuddet om besøgsrestriktioner på grund af coronavirus på fire plejecentre i Holbæk, oplyser direktør Lene Magnussen.

Det gælder plejecentrene Samsøvej i Holbæk, Elmelunden i Jyderup og Kastaniely i Svinninge.

Her har det siden 6. november kun været muligt med besøg af tre udvalgte nærmeste pårørende og aldrig mere end to på besøg på samme tid i beboerens bolig eller særlige besøgsrum. Alle andre besøg skulle foregå udendørs.

Efter smitteudbrud har der været skærpede påbud på friplejehjemmet Fjordstjernen i Holbæk, Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse og Stenhusbakken i Holbæk.

Det betyder, at der kun må komme den samme nære pårørende på besøg i beboerens bolig, med mindre der er tale om kritiske situationer.

Lene Magnussen oplyser, at det skærpede påbud er ophævet for Fjordstjernen, hun har ikke fået besked om ophævelse på de to andre plejecentre.

Både de skærpede og ikke skærpede påbud havde udløbsdato senest 1. marts.

Der har længe været kritik af restriktioner og besøgsforbud fra både sundhedsfaglig og ældrepolitisk side. Her er peget på de for nogle uoprettelige skader på ældres helbred og mentale tilstand, besøgsforbuddene og manglende social kontakt har givet.

Med indførelsen af besøgrestriktioner på plejecentrene blev cafeerne, de 13 aktive centre og sygeplejeklinikker i Holbæk Kommune også lukket.

Styrelsen for Patientsikkerhed omtaler ikke disse nedlukninger, men umiddelbart går hun ud fra, at det bliver muligt at genåbne.

- Det er en kommunal beslutning. Men det er meget nyt, vi skal nu tage stilling til, om og hvor meget, der kan åbnes for og hvordan af hensyn til sikkerheden og smitterisikoen, siger Lene Magnussen.

Hun er opmærksom på og vidende om de store ønsker og pres fra Holbæks seniorer for at få lov til at mødes om ikke andet til udendørs aktiviteter som krolf.