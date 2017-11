Birketræerne, der blev fældet i 2014, stod tæt ved kirkegårdsmuren i Sdr. Jernløse. Foto: Jørgen Juul

Påbud om træer ved kirke er ophævet

Holbæk - 29. november 2017 kl. 06:56 Af Kaj Ove Jensen

Et påbud fra Holbæk Kommune til Sdr. Jernløse Menighedsråd om at genplante tre træer ved kirken er blevet underkendt af Planklagenævnet. Det skyldes, at nævnet finder, at betingelserne for påbuddet ikke er opfyldt, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Hele sagen skyldes, at Sdr. Jernløse Menighedsråd i marts 2014 lod fire birketræer vest for kirken fælde.

Træerne var omfattet af en bevarende lokalplan for hele Sdr. Jernløse by, hvorfor træerne ikke måtte fjernes uden kommunens tilladelse.

Ganske vist mener Planklagenævnet, at de fire birketræer ved Sdr. Jernløse Kirke ikke måtte fældes uden kommunes tilladelse. Når kommunes påbud om genplantning alligevel ophæves, skyldes det, at nævnet finder, at lokalplanen ikke entydigt tilsiger, at træerne bør genplantes med en vis størrelse.

Desuden er der ikke foretaget nødvendig vurdering af, om det er relevant og proportionalt at fastsætte vilkår om, at træerne ved plantningen skal have en omkreds på 30-35 centimeter målt én meter over jorden.

Derfor har afgørelsen dét, der betegnes som en væsentlig retlig mangel, og påbuddet ophæves. Det er uvist, om kommunen vil foretage ny behandling og komme med nyt påbud.

Holbæk Kommunes nu ophævede påbud kom 2. februar 2016.

De fældede birketræer var ifølge menighedsrådet angrebet af svamp og var desuden til skade for kirkegårdsmuren.

Derimod havde Holbæk Kommune havde ikke fundet, at træerne udgjorde en risiko for kirkemuren, og der forelå ikke andre oplysninger, end at træerne var sunde og levedygtige.