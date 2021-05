Påbud om begrænset besøg på botilbud - hvor der allerede er begrænsning

Tåstrup Stræde er et af 34 botilbud for børn og voksne med handicap som igen har fået påbud om at begrænse antallet af besøgende til højst to ad gangen i beboernes bolig og på fællesarealer. Det ændrer ikke noget, kommunen har lokalt fastholdt krav om restriktioner for at beskytte beboerne. Foto: Peter Andersen

Holbæk - 11. maj 2021 kl. 10:40 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

De må gå i byen, i Cirkusrevyen, spise på café, gå på job og være i beskæftigelsestilbud. Men i deres bolig i et botilbud må de kun have besøg af to personer ad gangen. 34 botilbud har fået påbud om besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Baggrunden er 52,6 smittede pr. 100.000 indbyggere i Holbæk Kommune den 5. maj.

- Det er ret komisk, sådan har det været længe på Tåstrup Stræde i Holbæk. Vi har ikke mærket, at påbuddet fra februar blev ophævet, siger Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd og mor til en beboer på Tåstrup Stræde.

Og det er rigtig nok, bemærker Jette Nørrekær Lund, leder af det specialiserede voksenområde.

Holbæk Kommune fik i februar sammen med flere andre kommuner påbud om at indføre besøgsrestriktioner på plejecentre og botilbud. Da påbuddet blev ophævet i marts, fortsatte forsigtighedsprincippet i Holbæk.

Det var en kommunal, lokal beslutning for at beskytte borgere på botilbud, så længe de ikke var vaccineret, forklarer Jette Nørrekær Lund.

- Det har været i dialog med pårørende, derfor har der været begrænset besøg, og de har brugt indgang til boligerne udefra, når det var muligt. Mit indtryk er, at det har det været forståelse for, og vi er lykkedes med stort set at holde smitten ude, tilføjer hun.

Begrænsning af besøg i boliger og fællesarealer skal forebygge udbredelse af smitte blandt borgere med øget risiko for at blive alvorligt syge med covid-19.

Påbuddet gælder til 2. juni, men forlænges, hvis antallet af smittede ikke har været under 50 i sammenhængende syv dage.

Begrænsningen på de enkelte botilbud kan ophæves, når 80 procent af beboerne er færdigvaccineret. Derfor kan beboere på det kommunale botilbud Tåstrup Stræde i Holbæk og det private Satelitten i Jyderup slippe for besøgsrestriktioner 24 maj, hvor mindst 80 procent er færdigvaccineret.

Da Holbæk Kommune fik påbuddet til partshøring, blev alle botilbud kontaktet blandt andet for at tjekke antal færdigvaccinerede og beboere i risikogruppen, oplyser Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet.

Herefter trak Styrelsen for Patientsikkerhed nogle ud. Men på 34 botilbud kan beboerne kun få besøg af tre faste og nære pårørende, som ud over ægtefælle og forældre også kan være samlever og partner, børn og børnebørn og i særlige tilfældige søskende, plejefamilie, besøgsven eller nær ven.

Beboerne må kun have to personer udefra på besøg i egen bolig eller et besøgsrum, øvrige besøg skal foregå udendørs, tilføjer Charlotte Larsen.

Undtagelser er ved kritisk sygdom, eller en beboer ikke kan forstå, hvorfor der er besøgsrestriktion.