På skattejagt med spejderne

Ifølge Søren Meinert, der er spejderleder og en af initiativtagerne til skattejagterne, er idéen til skattejagterne opstået i kølvandet på corona-nedlukningen, der medfører, at der pt. ikke kan holdes spejdermøder. Derfor måtte der gøres noget andet for medlemmerne, fortæller han.

- Det er for det første et tilbud til vores egne 121 spejdere. Men ideen er, at vi denne gang laver noget, som hele byen og andre kan være med til. Og så er der også den bagtanke, at skulle der være en eller to, der får lyst til at blive spejder, så har vi plads, når vi må mødes igen, fortæller Søren Meinert.