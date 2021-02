Det er skilte som dette, Line Damkjær sætter ved de hundelorte, hun samler op.Privatfoto

På sin gåtur med hunden samler Line hundelorte og skrald op

Holbæk - 10. februar 2021 kl. 05:52 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Chipsposer, pap, tyggegummi- og cigaretpakker. Kært barn har mange navne, men først og fremmest hedder det skrald. Tre gange om dagen går 55-årige Line Damkjær tur med sin hund, og tre gange om dagen samler hun skrald op fra vejen, som hun bærer hjem og sorterer. Der er ikke fyldt med skrald, men Line Damkjær bemærker hver en lille flydende slikpose. Hun kan vslet ikke lade være, forklarer hun.

Line Damkjær har haft skraldeindsamlingen som en fast del af gåturen siden oktober sidste år, og meget af det, hun samler op, er mundbind. Hun brænder ikke for at rydde op efter andre, men samtidig håber hun, at hendes opsamling kan have en opdragende effekt. Både på dem, der vil smide, og dem, der vil samle.

- Jeg håber, det slår som ringe i vandet. Min livsfilosofi er, at hvis man vil have noget gjort, må man gøre det selv, forklare Line Damkjær, der er selvstændig og bor i Holbæk.

Line Damkjær er langt fra den eneste, som samler skrald på sine gåture. Hun fortæller, at hun ofte møder andre, der gør det samme. Det er ikke kun for hendes egen skyld, at Line Damkjær samler skrald.

Som mormor er hun også opmærksom på plastikkens konsekvenser for kloden og dermed hendes børnebørns fremtid.

- Jeg vil gerne efterlade en verden, som er pæn og ren, forklarer hun.

Line Damkjær lægger det opsamlede skrald i de lorteposer, hun har med til sin hunds efterladenskaber. Ud over skrald og sin egen hunds hundelorte, medbringer hun også poser, så hun kan samle hundelorte op for andre mennesker. Hun samler dem op og sætter et lille skilt der, hvor hun fandt lorten. "Jeg har fjernet din hundelort. Fjerner du den næste?", står der.

Line Damkjær fortæller, at det hjælper.

- Hundeejere er vanedyr. Folk går de samme ture og ser derfor skiltene, og jeg tror ikke på, at der ikke er nogen, der ikke har dårlig samvittighed over at lade lorten ligge, siger hun.

Line Damkjærs ture på Steensstrups Allé i Holbæk resulterede i starten i 16 opsamlede hundelorte om dagen, men i dag ligger der kun omkring to. Opsamlingen og skiltene hjælper altså.