Fra venstre er det Elias, Santi, Clara og Anton, som er de første unge, der har været med ude at sejle i Kystliv Holbæks jolle »Ålen«. I baggrunden ses skipper og leder af kystlivscentret, Ture Møller.

På sejltur med Ålen

Holbæk - 07. juli 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Fire unge i alderen 12-13 år var i sidste uge på sejlads på Holbæk Fjord med en af Kystliv Holbæks Isefjordsjoller.

Elias, Clara, Anton og Santi blev med den tre timer lange sejlads med Isefjordsjollen »Ålen«, de første unge, som stod ud med en af Kystliv Holbæks i alt fem joller. Mere end 1500 skoleelever har gennem godt halvandet år været med til at bygge jollerne, der er lavet med udgangspunkt i en gammel lokal jolle fra 1934.

Mobiltelefoner var 'forbudte' på turen med »Ålen«, og der var også indlagt ti minutters stilhed, hvor man bare lyttede til vinden og bådens lyde. Det fortæller dagens skipper, Ture Møller, som også er leder af Kystliv Holbæk.

- Man kan jo ikke nå så forfærdelig meget på en tre timers tur, men når vi sejler, siger jeg konsekvent bagbord, styrbord, for og agter og bruger også andre maritime udtryk, som de unge hurtigt fanger, forklarer Ture Møller og fortsætter: - Det skønne ved sådan en sejltur er, at båden bliver en naturlig ramme for en meget lille verden, hvor man på en meget tydelig måde er afhængige af hinanden.

Sejlturen gik til Hørby Havn, hvor der blev lavet bål og spist pølser med brød og gulerødder. Anton på 13 år fortalte efterfølgende, at han havde nydt turen: - Jeg har prøvet at sejle før, men det var med motorbåd. På turen her fik jeg en anden oplevelse af vinden, og af hvad den kan gøre. Det var også fedt at være ét med vandet og drive med strømmen, siger han.

Elias på 12 år var også begejstret for sejladsen og synes nærmest, at båden fløj af sted på turen tilbage til Holbæk. Clara på 12 år fortalte, at lyden af vandet mod jollen var meget beroligende og næsten søvndyssende. Santi på 12 år nød at være helt tæt på vandet og dyppe hænderne i det. De fire unge mente samstemmende, at turen faktisk gerne måtte have været lidt længere.

De fem joller, som blev søsat i samarbejde med Skvulp i efteråret, er en del af Kystliv Holbæks arbejdet med at formidle den lokale, kystnære fiske- og brugsbådskultur til borgere, skoleelever og turister.

Jollerne er bygget af et team af professionelle og frivillige - heriblandt elever fra kommunens folkeskoler og unge fra 10. klassecentret.

I uge 31, den 2. til den 8. august afholder Kystliv Holbæk en sommerhøjskole med fokus på sejlads og maritimt håndværk. Deltagerne, som er fra 17 år og op (man kan også deltage, hvis man er yngre og er i selskab med en voksen) kommer til at prøve kræfter med sejlsyning, rebslåning og fiskeri og får naturligvis også rig lejlighed for at lære at sejle i Isefjordsjollerne.

Kystliv Holbæk er lukket i hele juli måned, men hver onsdag afholdes der i samarbejde med Holbæk Museums et slibekursus for børn fra 12 år og op.