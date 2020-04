På hyggemission med muffins

- Først var det vigtigt at sørge for sikkerhed for vores kunder og vores personale, og nu synes jeg, det er på tide at give lidt hygge videre til dem, der ikke har mulighed for at besøge os eller få besøg af familie og venner. Jeg har heller ikke selv mulighed for at besøge min mor, så derfor ved jeg, at der er mange ældre, der har brug for lidt adspredelse i en hverdag, hvor nærhed fra familien er en mangelvare, siger varehuschef Lene Lauritzen om initiativet.