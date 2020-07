På hjul af stjernerne i kampen mod sclerose

De danske cykelryttere cykler fire af de afgørende Tour-etaper dagen efter, at stjernerne cykler dem. Helena Ibsen og Henrik Alstrup fra Holbæk cykler med, når Scleroseforeningens cykelevent »Cykelnerven«, løber af stabelen. De kæmper for »en verden uden sclerose«. Cyklisterne deler en fælles passion for bjergcykling af den krævende slags, og så har de den fælles mission, at de cykler for at samle penge ind til forskning i sygdommen.