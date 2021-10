Inden for kort tid har alle tre medarbejdere i Holbæk Kommunes landbrugsteam opsagt deres stillinger. Foto: Mie Neel

På flugt fra landbrugsteam

Holbæk - 01. oktober 2021

Et voldsomt pres på medarbejderne i landbrugsteamet i Holbæk Kommune har betydet, at alle tre ansatte har sagt deres stillinger op i løbet af det seneste år.

To af dem opsagde deres stillinger kort før sommerferien. Der er sat gang i en genopretningsplan, som i løbet af de næste to år skal sikre en normal drift på området.

Der var tale om medarbejdere med mange års erfaring på området, hvor der især er mange og komplicerede sager om ansøgninger om udvidelser af svinebrug. Desuden skal der føres tilsyn med de eksisterende husdyrbrug.

Oven i det kommer, at både naboer til nye og gamle svinefarme, interessentgrupper samt politikerne fra Holbæk Kommunalbestyrelse har haft stort fokus på området. Det har samlet givet en byge af spørgsmål og en række ansøgninger om aktindsigt, som har givet et ekstra arbejdspres.

Ukonstruktivt Om baggrunden for opsigelserne hedder det, at »De tre har alle angivet et ukonstruktivt samarbejde med interessenterne på området som den primære begrundelse for deres opsigelser«. Ordene står at læse i den orienteringssag, som er på dagsordenen i kommunens klima- og miljøudvalg tirsdag den 5. oktober.

Det har vist sig umuligt at få ansat medarbejdere med erfaring inden for behandling af sager om husdyrbrug. Efter den første opsigelse har der i et års tid været ansat en relativt nyuddannet medarbejder med godt et års erfaring med sagsbehandling af husdyrsager.

Med start i denne måned er der ansat to medarbejdere i de stillinger, som blev ledige op til sommerferien. De to er nyuddannede i 2020 og 2021 og har ingen erfaring fra kommunal sagsbehandling.

Det er administrativt besluttet at oprette en ny, fjerde stilling i landbrugsteamet, som snarest vil blive søgt besat. Det bliver nødvendigt at hente bistand udefra i form af konsulenter til at oplære de nye medarbejdere. Derfor vil der ifølge administrationens genopretningsplan for teamet først i sommeren 2023 kunne forventes at være en normal drift på området.