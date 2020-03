Per Rasmussen, PR Auto, tilbyder at hente, ordne og bringe sine eksisterende kunders biler, så længe regeringen har valgt at holde landet »lukket ned«. Privatfoto

PR Auto øger servicen indtil skolerne åbner igen

Holbæk - 27. marts 2020

Der er stadig åbent hos PR Auto i Jyderup, men indehaver Per Rasmussen er bevidst om at bilens helbred ikke får helt så stor opmærksomhed i øjeblikket og tilbyder derfor eksisterende kunder, at hente, servicere, reparere og levere bilen tilbage igen - afsprittet.

- I denne tid må vi alle gøre en ekstra indsats. Derfor vil vi gerne hjælpe de kunder som enten er ramt af Corona-virus, er i hjemmekarantæne, eller er hjemme for at passe deres børn, og som derfor ikke har mulighed for at få bilen til service, reparation eller få monteret sommerhjul, fortæller han.

Derfor har han valgt at skrue ekstra meget op for firmaets service, indtil regeringen igen gør det muligt at få børnene i skole - med videre.

I en radius af 30 km fra værkstedet, der ligger på adressen Industriparken 29 i Jyderup, tilbyder PR Auto at hente og bringe eksisterende kunders bil, så man kan få ordnet den, mens man er hjemme.

- Vi bruger naturligvis handsker og tager alle forholdsregler når vi håndterer kundernes biler og spritter af, hvor vi har været, så vi kan få brudt smittekæden, tilføjer Per Rasmussen.

Ønsker man at benytte sig af PR Auto's gode tilbud, kan man ringe til værkstedet og aftale nærmere.