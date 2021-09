Tidligere blev der ved brandøvelser brugt skum med PFOS, og det betyder, at det skal undersøges nærmere, om to adresser i Holbæk Kommune kan være blevet forurenet. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: PFOS-liste skåret ned til 2 adresser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PFOS-liste skåret ned til 2 adresser

Holbæk - 15. september 2021 kl. 05:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I en foreløbig liste blev der opereret med seks adresser i Holbæk Kommune, hvor der kunne være risiko for forgiftning med PFOS og andre giftige flourstoffer (PFAS). Den liste har Region Sjælland skåret ned til to adresser, hvor det nu skal afklares, om der skal foretages nærmere undersøgelser.

De seneste uger har der været fokus på mulig forurening med PFOS og PFAS. Det skyldes, at op mod 200 borgere i en længere periode har spist forurenet kød fra kalve, der har græsset på mark ved en tidligere brandskole i Korsør. Her blev der ved brandøvelser brugt PFOS brugt i brandskum.

Der var i første omgang udpeget seks adresser i Holbæk Kommune, hvor der tidligere har været holdt brand­øvelser.

Opgaven med at kortlægge stederne med mulig forurening ligger hos Region Sjælland, og her er fire af adresserne sorteret fra. Det skyldes, at der ikke er anvendt brandskum med PFOS, eller at der blot er brugt vand ved brandøvelserne.

Falck og tidligere CF-gård To adresser står tilbage, og her skal Region Sjælland nu gennemgå de tilgængelige data for at se, om der er behov for mere fysiske undersøgelser, som vil være dyre og mere tidskrævende.

Den ene af de to adresser er L.C. Worsøesvej 6 i Holbæk, hvor Falck-stationen har ligget siden 1994. Den anden adresse ligger i Wegeners Have i den østlige del af Holbæk by.

Her lå tidligere gården Wegenersminde (nedrevet i 2017), som før husede Civilforsvaret (nu Beredskabet). CF brugte også stedet til brandøvelser. Ifølge listen fra Region Sjælland var perioden for brandøvelserne begrænset til 1975.

Der er de seneste år bygget flere boliger på den gamle Wegenersminde-grund. Ifølge BBR er der dog tale om et ubebygget areal, hvor der tidligere lå en brandøvelsesplads.

De fire adresser, der ikke længere er under mistanke for at kunne rumme spor af PFOS, er Holbæk Flyveplads i Ny Hagested, Bjergmarken i Holbæk, det tidligere Orø Skibsværft og Nytorv 1 i Tølløse.

Drikkevand er frikendt Forsyningsselskabet Fors A/S, der blandt andet står for vandforsyningen i Holbæk by og en del af omegnen, kan melde, at der ikke er spor af PFOS i drikkevandet. Miljøstyrelsen har for nylig strammet grænseværdierne for indholdet af PFOS i drikkevandet efter fund af stoffet i Korsør og andre steder i landet.

- Vi har foretaget en omfattende screening af drikkevandet, og vi kan med sikkerhed sige, at PFOS ikke er i vores drikkevand. Vores kildepladser, hvor vores vand kommer fra, er godt beskyttet, da de ikke er i områder, hvor PFOS har været anvendt, fortæller vand- og varmechef hos Fors, Alexander Thule Madsen, i en pressemeddelelse.

Fors har valgt at screene alle sine vandværker og distributionsnet i de tre kommuner - Holbæk, Lejre og Roskilde - og gør dermed mere, end selskabet er forpligtet til.