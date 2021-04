P-pladser tilhører sparekassen

Hidtil har bilisterne oplevet, at parkeringspladserne på arealet ved Værftscafeen på Havnevej i Holbæk har været frit tilgængelige for parkering.

Derfor har det undret en del, blandt andet på Facebook, at det siden i fredags har været markeret, at cirka 35 af p-pladserne er forbeholdt Sparekassen Sjælland-Fyn. Det gælder på hverdage mellem klokken 7 og 17.

- Pladserne er købt i forbindelse med, at vi købte arealet i Holbæk Havneby. Så skal vi samtidig købe et vist antal pladser til medarbejdere og kunder, forklarer Lars Petersson, der er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

- Det er ikke en idé, der er groet i vores have. Men loven er sådan, at når der bygges, skal der være et vist antal p-pladser til rådighed pr. kvadratmeter erhvervsareal. De er forbeholdt sparekassens medarbejdere og kunder mellem klokken 7 og 17, men fordelen er, at resten af tiden er de til rådighed for andre, siger Lars Petersson.