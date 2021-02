Overvågning - i den bedste mening

Han er stødt på skeptiske foreningsfolk efter, at kommunen sidste år satte termiske kameraer op i en række haller for at registrere, hvor meget og hvornår hallerne faktisk benyttes.

- Men vi er ikke ude på at afvikle noget. Det handler om at bruge vores haller så godt som muligt. De første kortlægninger viste blandt andet, at en del skoler ikke brugte deres haltimer fuldt ud. Det kunne andre så få glæde af, sagde Ole Hansen.

Lars Qvist (S) satte også streg under ordet udvikling. Kniber det med at holde befolkningstallet i et område, skal det ikke være et argument for at skære ned. Tværtimod. For en god hal kan være noget af det, som vende udviklingen, mente han.